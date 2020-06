A generalidade do país vai passar em 01 de julho para a situação de alerta devido à pandemia de Covid-19, sendo a exceção a Área Metropolitana de Lisboa, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, depois de reunião do Conselho de Ministros que analisou a evolução da pandemia em Portugal.

Em conferência de imprensa, António Costa avançou que a maior parte do país vai passar de situação de calamidade para alerta, enquanto a Área Metropolitana de Lisboa (AML) passa para situação de contingência (nível intermédio) e 19 freguesias da AML mantêm o estado de calamidade.

Para a generalidade do país, que vai passar a situação de alerta às 00:00 de 01 de julho, António Costa sublinhou que "não significa retomar a normalidade pré-covid”.

Assim, o Conselho de Ministros determinou, esta quinta-feira, que se vão aplicar as seguintes medidas para a generalidade do país, no âmbito do estado de alerta:

Confinamento obrigatório para doentes e pessoas em vigilância ativa;

Mantêm-se regras sobre distanciamento físico, uso de máscara, lotação, horários e higienização;

Ajuntamentos limitados a 20 pessoas;

Proibição de consumo de álcool na via pública:

Quem desobedecer a estas medidas, fica sujeito a aplicação de contraordenações de 100 a 500 euros, no caso de pessoas singulares, e de 1.000 a 5.000 euros, no caso de pessoas coletivas.

O primeiro-ministro considerou que o processo de desconfinamento em Portugal está a ser possível num quadro de estabilidade, sem aumento significativo de novos casos de covid-19 e sem pressão do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Esta análise de caráter global foi defendida por António Costa em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros, numa intervenção que dedicou na sua parte inicial à evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal desde março até ao presente.

Segundo o primeiro-ministro, a evolução registada "mostra que foi possível" desconfinar sem um aumento significativo de novos casos e sem qualquer pressão de procura em relação ao SNS, mantendo-se estável a taxa de risco de transmissibilidade (Rt).

Plano de Desconfinamento by António Guimarães on Scribd