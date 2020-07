Cerca 420 cadáveres foram retirados pela polícia das casas, carros e ruas das duas maiores cidades da Bolívia, em apenas cinco dias, avançou a Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC) do país, na terça-feira.

De acordo com as autoridades, citadas pela Associated Press, estima-se que 80% a 90% dos corpos recolhidos nas cidades de La Paz e Santa Cruz, são de vítimas com teste positivo à Covid-19, ou que apresentaram sintomas da infeção.

Estes últimos casos serão registados como "suspeitos", por não ser claro se todos poderão ser testados.

Entre o dia 1 de abril e 19 de julho, as forças especiais bolivianas recolheram um total de 3.016 cadáveres de pessoas com casos suspeitos de Covid-19.

O diretor da FELCC, Andrés Flores, avançou que o departamento de Santa Cruz registou o maior de número de mortes relacionadas com o novo coronavírus, seguido pela cidade de Cochabamba.

Os dados oficiais desta terça-feira revelam que a pandemia de Covid-19 já fez mais 2.218 mortos e 60.991 infetados na Bolívia.

O comité científico que aconselha o governo boliviano propôs o adiamento das eleições presidenciais do país, marcadas para 6 de setembro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 610 mil mortos e infetou mais de 14,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (141.833) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,89 milhões).

Seguem-se Brasil (81.487 mortos, mais de 2,1 milhões de casos), Reino Unido (45.422 mortos, mais de 295 mil casos), México (40.507 mortos, mais de 356 mil casos), Itália (35.073 mortos e mais de 244 mil casos), França (30.177 mortos, mais de 331 mil casos) e Espanha (28.424 mortos, mais de 266 mil casos).