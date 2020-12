A Direção-Geral da Saúde divulgou esta segunda-feira a atualização do número de casos de infeção por cada 100 mil habitantes por concelho e a subsequente descrição relativamente ao nível de risco de contágio com covid-19, conforme as categorias definidas pelo Governo.

Recorde-se que o Executivo definiu que os concelhos com menos de 240 casos por 100 mil habitantes têm risco "moderado", os concelhos com mais de 240 e até 480 casos por 100 mil habitantes têm risco "elevado", os concelhos com mais de 480 novos casos e até 960 casos encontram-se em risco "muito elevado" e os concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes têm risco "extremamente elevado".

Existem 25 concelhos com risco "extremamente elevado", sendo que os municípios onde se regista mais casos por 100 mil habitantes são Mondim de Basto ( 2663) e Marvão (2097).