A Direção-Geral da Saúde divulgou esta segunda-feira a atualização do número de casos de infeção por cada 100 mil habitantes por concelho e a subsequente descrição relativamente ao nível de risco de contágio com covid-19, conforme as categorias definidas pelo Governo.

Recorde-se que o Executivo definiu que os concelhos com menos de 240 casos por 100 mil habitantes têm risco "moderado", os concelhos com mais de 240 e até 480 casos por 100 mil habitantes têm risco "elevado", os concelhos com mais de 480 novos casos e até 960 casos encontram-se em risco "muito elevado" e os concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes têm risco "extremamente elevado".

Existem 30 concelhos com risco "extremamente elevado", sendo que os municípios onde se regista mais casos por 100 mil habitantes são Vimioso ( 2908) e Marvão (2862).

A lista da incidência cumulativa a 14 dias (04/12/2020 a 17/12/2020) por concelho pode ser consultada em baixo. Para os concelhos com risco moderado encontra-se em vigor a proibição de circulação entre municípios entre as 00:00 de 31 de dezembro e as 05:00 de 4 de janeiro de 2021. Está ainda proibida, salvo excepções, a circulação diária entre as 23:00 e as 05:00.

Para os concelhos com risco elevado está determinada a ação de fiscalização do cumprimento do teletrabalho obrigatório e a manutenção dos horários dos estabelecimentos (22:00, salvo restaurantes e equipamentos culturais que podem fechar às 22:30).

Dentro dos municípios com risco muito elevado e extremamente elevado de transmissão do novo coronavírus, o comércio é obrigado a encerrar aos fins de semana a partir das 13:00, sendo que os restaurantes só podem funcionar em regime de entrega ao domicílio depois da uma da tarde. Está também decretada a proibição de circulação na via pública entre as 23:00 e as 05:00 nos dias de semana e a partir das 13:00 aos sábados e domingos (exceto nos períodos de Natal e Ano Novo).