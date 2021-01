Um total de 25 concelhos registaram uma taxa de incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 casos por 100 mil habitantes até ao dia 27 de dezembro.

De acordo com os dados divulgados pela DGS esta segunda-feira, Mourão (3388) e Mora (2682) são os concelhos com incidência mais elevada de infeções pelo novo coronavírus em Portugal.

Recorde-se que o Executivo definiu que os concelhos com menos de 240 casos por 100 mil habitantes têm risco "moderado", os concelhos com mais de 240 e até 480 casos por 100 mil habitantes têm risco "elevado", os concelhos com mais de 480 novos casos e até 960 casos encontram-se em risco "muito elevado" e os concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes têm risco "extremamente elevado".

Pode ver na lista a taxa de incidência de cada concelho em Portugal.