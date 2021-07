Três concelhos de Portugal registam uma incidência superior a mil casos por 100 mil habitantes, de acordo com a nova atualização dos concelhos de risco pela Direção-Geral de Saúde.

De acordo com a lista, Lagoa (R.A Açores), Albufeira e Loulé são os casos mais preocupantes, neste momento com um risco extremamente elevado da doença.

Na capital, a taxa de incidência voltou a crescer, situando-se agora nos 831 casos por 100 mil habitantes. No Porto, o valor evoluiu também para 758 casos, sendo que na semana passada estava nos 484.

O número de concelhos que regista casos acima dos 240/100 mil habitantes é agora 84, mais 18 do que na última análise.

Há ainda 36 concelhos no total que estão no segundo mais grave nível de risco, ultrapassando os 480 casos por 100 mil habitantes.

Veja aqui em que nível de risco está o seu concelho.

A taxa de incidência de infeções pelo SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes no continente subiu hoje para 366,7, mas o índice de transmissibilidade (Rt) voltou a baixar ligeiramente, para 1,13 no continente.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional da Saúde Doutor Ricardo Jorge, assinala-se que a taxa de incidência no continente subiu dos 346,5 em que estava na quarta-feira.

A nível nacional, este indicador subiu de 336,3 para 355,5.

Quanto ao Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa com o vírus - no continente, na quarta-feira estava em 1,15. A nível nacional, o Rt desceu de 1,14 para 1,12.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.