O secretário da Saúde do Governo dos Açores, Clélio Meneses, avançou esta quarta-feira que, a partir da próxima quinta-feira, a ilha de São Miguel deverá deixar de estar no patamar de alto risco de contágio da covid-19.

As medidas que serão anunciadas decorrem daquilo que acontecer até à meia-noite desta quarta. Não havendo nada de extraordinário, a situação de calamidade e a situação de alto risco de São Miguel deixa de existir”, declarou o governante.

O secretário regional da Saúde falava na Ribeira Grande após uma reunião com a Associação de Municípios da ilha de São Miguel.

Segundo o governante, a maior ilha açoriana registou um “decréscimo” do número de casos de covid-19, pelo que, “em princípio”, deixarão de existir algumas “medidas mais restritivas” para o controlo da pandemia.

Felizmente, na generalidade da ilha de São Miguel, poderá haver o fim de algumas medidas mais restritivas e isto é uma boa notícia”, apontou.

Clélio Meneses destacou que, atualmente, o concelho de Vila Franca do Campo ainda está no patamar de alto risco de contágio, mas “muito dificilmente” haverá uma “situação de calamidade em toda a ilha".

O responsável pela saúde no executivo açoriano de coligação PSD/CDS/PPM remeteu mais detalhes para a conferência de imprensa semanal de atualização das medidas de combate à pandemia, marcada para quinta-feira.

Atualmente, devido ao nível de risco, os restaurantes e cafés estão encerrados na ilha de São Miguel, havendo ainda proibição de circulação na via pública entre as 20:00 locais (21:00 de Lisboa) e as 05:00 (06:00 de Lisboa) durante a semana e entre as 15:00 (16:00 de Lisboa) e as 05:00 (06:00 de Lisboa) ao fim de semana, entre outras medidas.

Esta quarta-feira , a região conta com 188 casos positivos ativos, sendo 179 em São Miguel, seis nas Flores, dois em Santa Maria e um na Terceira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.964 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.623 pessoas e falecido 31 pessoas.