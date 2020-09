O bloco operatório do Hospital de Beja foi encerrado, esta quinta-feira, na sequência de seis casos positivos de covid-19. Todas as cirurgias programadas foram canceladas e apenas estão a ser feitas as ciurgias de emergência.

O conselho de administração do hospital está reunido, para decidir medidas a tomar, nomeadamente para determinar quem deverá ficar de quarentena e quem deverá ser testado.

Os enfermeiros e auxiliares que estavam de serviço já fizeram testes e aguardam resultados.