O número de pessoas infetadas com o novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 no bairro Espadanal, em Moura, distrito de Beja, subiu este sábado para 32, disse à agência Lusa o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil.

Diogo Saraiva adiantou que, dos 32 moradores infetados no bairro, localizado na periferia de Moura, 17 são crianças e 15 são adultos.

No concelho há um total de 33 pessoas infetadas, sendo que uma não reside naquele bairro.

Segundo o responsável, os 59 moradores no Espadanal foram todos testados para o novo coronavírus e alguns ainda aguardam os resultados.

Todos os residentes no Espadanal têm indicações para confinamento obrigatório, não podendo sair do local, e estão a ser vigiados pela GNR", explicou o responsável.

Diogo Saraiva referiu ainda que os bens essenciais, como alimentação e medicamentos, estão a ser entregues aos moradores, em articulação com os serviços sociais do município.

O Serviço Municipal de Proteção Civil tinha informado na sexta-feira que 19 moradores de um bairro na periferia de Moura, a maioria crianças e jovens, testaram positivo para o novo coronavírus.

Os testes aos moradores foram feitos pelos serviços de saúde depois de um dos membros da comunidade ter testado positivo, indicou fonte do município.

Num comunicado divulgado este sábado, o Serviço Municipal de Proteção Civil solicita uma vez mais à população que "continue a seguir todas as recomendações das autoridades de saúde, nomeadamente higienizar frequentemente as mãos, utilizar luvas e máscara quando se deslocar a espaços públicos", devendo ainda manter o distanciamento social.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já provocou mais de 103 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 470 mortos, mais 35 do que na sexta-feira (+8%), e 15.987 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 515 em relação a sexta-feira (+3,3%).

No Alentejo, segundo a DGS, há 130 casos de infeção confirmados e ainda não se registou qualquer morte por covid-19.