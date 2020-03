O secretário-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, Gonçalo Lobo Xavier, garantiu que os super e hipermercados estão preparados, caso Portugal avance com a declaração de estado de emergência.

O porta-voz da APED falou esta quarta-feira à TVI24 sobre a distribuição de alimentos em Portugal, que viu um forte aumento na procura, depois do agravar da situação da pandemia de Covid-19.

Gonçalo Lobo Xavier quis tranquilizar os portugueses que, se forem mantidas as condições de transporte de bens de primeira necessidade, bem como as operações de logística até agora, os super e hiper-mercados "vão continuar a alimentar Portugal"continuar a alimentar Portugal".

É preciso apelar ao bom senso dos cidadãos, no sentido que não é necessário ir fazer compras excessivas", sublinhou o secretário-geral da APED.

Gonçalo Lobo Xavier refere que é preciso ter as cautelas necessárias para fazer as compras necessárias com tranquilidade, em horários alargados.

Aconteça o que acontecer, todas as indicações que temos e tudo o que temos vindo a assistir em Espanha e Itália, é que as cadeias de distribuição mantiveram as suas lojas abertas" , sublinhou.

O número de infetados por Covid-19 em Portugal subiu para 642, mais 194 casos positivos nas últimas 24 horas, a maior subida até ao momento, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS), nesta quarta-feira.