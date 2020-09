O concelho de Portalegre regista nove casos de pessoas infetadas com covid-19, estando a origem do surto relacionada com um funcionário de um restaurante, entretanto encerrado, disse esta quarta-feira à agência Lusa a presidente do município, Adelaide Teixeira.

Nós tínhamos quatro casos e de ontem [terça-feira] para hoje temos mais cinco casos. Há também uma outra pessoa infetada nesta cadeia, mas reside em Nisa”, disse.

O restaurante está encerrado há vários dias.

A cadeia é a mesma, podia ser um foco diferente. Nós vamos testar mais pessoas que estiveram em contacto com estes nove infetados e, ao mesmo tempo, por prevenção, estamos a mandar pessoas, independentemente de terem sido testadas, de quarentena para casa”, disse.

O primeiro caso relativo a este surto foi reportado no dia 2 deste mês.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais três mortes relacionadas com a covid-19 e 646 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-Cov-2, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgado.

Os dados divulgados hoje mostram que o número de novos casos mais do que duplicou nas últimas 24 horas, passando de 249 para 646.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.849 mortes e 61.541 casos de infeção, adianta o relatório diário da DGS sobre a situação epidemiológica da covid-19 no país.

Das três mortes, duas foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Norte.

Em vigilância permanecem 35.151 contactos, mais 685 do que na terça-feira.