Cerca de 40 trabalhadores de uma unidade fabril em Rio Maior estão infetados com o coronavirus SARS-CoV-2, estando já todos em isolamento em suas casas, disse esta terça-feira fonte do município.

O presidente da Câmara Municipal de Rio Maior (Santarém), Filipe Santana Dias, disse à agência Lusa que o surto foi detetado na sequência da realização de testes na unidade fabril, na qual trabalham cerca de 180 pessoas.

Na página do município nas redes sociais, é afirmado que, logo que foi conhecida a existência do surto, foi realizada uma visita ao local com responsáveis do Serviço Municipal de Proteção, Delegado de Saúde Pública e um inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O plano de contingência da empresa já está a ser cumprido e os trabalhadores encontram-se em isolamento em suas casas”, afirma.

O autarca apela à população do concelho para que continue a cumprir as regras impostas pelas autoridades de saúde para evitar a contaminação e a propagação da doença covid-19.