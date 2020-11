Um lar na cidade da Guarda tem 130 casos de covid-19 confirmados, num universo de 181 utentes e funcionários. Ao que a TVI apurou, o número represental um quarto do total de 520 casos ativos em todo o concelho, que se encontra em risco muito elevado de transmissão, com um número de casos por 100 mil habitantes entre os 480 e os 960.

A autarquia já preparou uma unidade de retaguarda hospitalar com 80 camas para entrar em funcionamento a qualquer momento.

A esmagadora maioria dos infetados são utentes do centro de acolhimento São João de Deus. De um total de 126 utilizadores do serviço, 114 foram diagnosticados com o novo coronavírus. Os restantes 16 casos foram detetados nos 61 funcionários.

Os responsáveis do lar afirmam que a situação está sob controle, até porque a maioria dos infetados está assintomática. Apesar disso, persistem várias dúvidas sobre qual a origem do surto.

Com o objetivo de ajudar a controlar surtos em outros lares, a autarquia vai disponibilizar testes às instituições.