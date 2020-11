Uma utente com covid-19 do lar do concelho de Mora, no distrito de Évora, onde foi detetado um surto morreu esta quarta-feira na residência universitária de Évora que acolhe os idosos infetados, informou o presidente da câmara municipal.

Trata-se da primeira morte na sequência do surto de covid-19 no lar do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação, em Cabeção, naquele concelho, indicou o autarca de Mora, Luís Simão, em declarações à agência Lusa.

O presidente do município adiantou que a utente falecida, na casa dos 80 anos, morreu esta madrugada na residência da Universidade de Évora, onde se encontram os utentes da instituição infetados pelo vírus da covid-19.

Segundo o autarca, na sequência de novos testes realizados na segunda-feira no lar de Cabeção, foram detetados mais dois casos de infeção pelo novo coronavírus, nomeadamente dois utentes da instituição.

Luís Simão referiu que estes dois utentes vão ser transferidos na quinta-feira para a residência universitária de Évora, precisando que o número de casos ativos de covid-19 deste surto é agora de 24 (22 utentes e dois funcionários).

Portugal contabiliza pelo menos 4.127 mortos associados à covid-19 em 274.011 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.