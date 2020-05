A peregrinação internacional de maio ao Santuário de Fátima termina esta quarta-feira, com uma celebração inédita na história deste templo, ao realizar-se sem peregrinos face à pandemia da Covid-19.

A peregrinação, que começou na terça-feira, realiza-se sem peregrinos no recinto do Santuário de Fátima, estando apenas presentes as pessoas diretamente implicadas nos diferentes momentos celebrativos e alguns convidados.

A oração do rosário começa às 09:00, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a celebração da missa, presidida pelo cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, terminando com a Procissão do Adeus, desta feita sem o mar de gente habitual a acenar lenços brancos.

Ao longo dos últimos dias, o Santuário tem apelado às pessoas para ficarem em casa e a GNR montou uma operação para sensibilizar os peregrinos a não se deslocarem a Fátima.

Na terça-feira, a GNR afirmava que a operação estava a decorrer de forma tranquila, salientando que a generalidade dos peregrinos tinha acatado os apelos lançados.

Apesar disso, na noite de terça-feira, antes do início das celebrações, registou-se um incidente com dois peregrinos, um homem e uma mulher, que tentaram chegar à Capelinha das Aparições, mas foram impedidos por vigilantes e militares da GNR.

As cerimónias são transmitidas nos canais do Santuário de Fátima na internet, nomeadamente na página www.fatima.pt, no canal de Youtube e na página de Facebook