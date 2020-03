Todos os bares em Portugal terão que encerrar diariamente a partir das 21:00, como medida de prevenção ao surto de Covid-19.

De acordo comumo despacho assinado em conjunto pelo Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, o Ministro da Administração Interna e a Ministra da Saúde, a medida entra em vigor já a partir deste sábado até ao dia ‪9 de abril de 2020.

Esta medida foi tomada "face à situação de Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional da COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde a 30 de janeiro de 2020, e de pandemia declarada a 11 de março de 2020, podendo ser prorrogada em função da evolução da situação epidemiológica", pode ler-se no comunicado.

O despacho resulta do aumento de casos de infeção em Portugal, com o alargamento progressivo da sua expressão geográfica, bem como da "necessidade de conter as possíveis linhas de contágio para controlar a situação epidemiológica em Portugal".

O número de casos confirmados por Covid-19 em Portugal aumentou para 169, informou este sábado a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Foram registados mais 57 casos positivos nas últimas 24 horas, sendo estes dados atualizados até às 00:00 de sexta-feira.

Dos 169 casos confirmados, 45 não estão hospitalizados, sendo que 114 pessoas estão internadas, havendo ainda outras 10 internadas nos cuidados intensivos. O boletim da DGS fala em apenas um caso recuperado, sendo que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, tinha referenciado, em conferência de imprensa, que havia mais casos recuperados.