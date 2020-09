Os cerca de 400 testes serológicos de despiste e diagnóstico da covid-19 realizados pelo município de Soure aos profissionais do setor da educação do concelho deram todos negativos, foi anunciado esta quarta-feira.

Segundo aquela autarquia do distrito de Coimbra, que tomou a iniciativa antes da retoma da atividade letiva, os testes abrangeram assistentes operacionais afetos a estabelecimentos escolares, motoristas e vigilantes municipais, e pessoal docente e não docente do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure e do Instituto Pedro Hispano.

Neste processo, sob supervisão da autoridade de saúde local, foram identificados para monitorização cerca de 50 casos, que efetuaram o teste do SNS e cujos resultados finais agora apurados indicam não haver qualquer situação referente a covid-19", refere a Câmara de Soure, através de um comunicado enviado à agência Lusa.

Deste modo, "é possível esclarecer que não existe nenhum foco ativo do vírus em agregados familiares com alunos ou ligados ao setor da Educação no concelho, pelo que é, à presente data, seguro retomar as atividades escolares".

No entanto, a autarquia alerta para a necessidade da manutenção dos cuidados de prevenção, como a utilização de máscara e o cumprimento da etiqueta respiratória e do distanciamento social, que são fundamentais para a saúde e segurança de todos.

O regresso às aulas não deve ser encarado com alarmismo, mas sim com prudência, solicitando-se a adoção de comportamentos responsáveis", refere o comunicado.

