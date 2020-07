Três postos de venda do Mercado Abastecedor do Porto (MAP) foram encerrados esta sexta-feira, depois de detetados casos positivos de Covid-19 naquele estabelecimento comercial, conforme é descrito num documento da administração, ao qual a Lusa teve acesso.

Na nota afixada no mercado, que é assinada pela administração do MAP, lê-se que esta entidade tomou conhecimento da existência de dois casos confirmados e de um suspeito relacionados com o surto do novo coronavírus.

De imediato, e por instruções da Delegação de Saúde, foram encerrados os postos de venda nos quais estes trabalhadores exerceram a sua atividade”, é descrito no documento.

Na mesma nota, é pedido a quem esteve em contacto com os trabalhadores em causa desde 29 de junho que contacte o Agrupamento de Centros de Saúde Porto Oriental.

A agência Lusa tentou obter mais esclarecimentos junto da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), mas até ao momento não foi possível.