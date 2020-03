As universidades de Lisboa e Coimbra decidiram suspender todas as aulas presenciais com efeitos imediatos e por um período de duas semanas, anunciaram as instituições de ensino superior em comunicado.

A medida insere-se num conjunto de medidas preventivas anunciadas pelas universidades no âmbito dos planos de contingência no combate ao surto de Covid-19.

A TVI sabe que será ainda suspenso o funcionamento de bibliotecas, salas de estudo e dos refeitórios de alunos dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa.

As atividades físicas e desportivas, realizadas nas instalações do Estádio Universitário e das Escolas, serão suspensas, nomeadamente as que decorram em recintos fechados, ou mantidas com restrições.

Também os estudantes que estiverem alojados nas Residências da Universidade de Lisboa, que não necessitem de frequentar atividades presenciais, serão aconselhados a regressar às suas residências habituais, mantendo-se apenas o funcionamento indispensável para assegurar o apoio a casos excecionais.