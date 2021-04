Vários centros de vacinação do país já receberam a vacina da Janssen, que começará a ser administrada este fim de semana ou no início da próxima semana, anunciou esta sexta-feira a `task force´ que coordena o plano de vacinação.

Tendo em conta que a norma da Direção-Geral da Saúde referente à preparação e administração da vacina já foi publicada, e que já existem diversos centros de vacinação que já possuem vacinas, estima-se que a sua administração se inicie neste fim de semana ou no início da próxima semana ”, adiantou à Lusa fonte da estrutura liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou a norma que indica que a administração da vacina da Janssen (do grupo Johnson & Johnson), que ao contrário das restantes é de toma única, além de ser recomendada para pessoas com pelo menos 50 anos de idade.

Em Portugal, recomenda-se, à data, que COVID-19 Vaccine Janssen® seja utilizada em pessoas com 50 ou mais anos de idade. Os estudos em curso e os dados que continuam a ser analisados pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) podem justificar a revisão desta recomendação a qualquer momento”, pode ler-se na norma 004/2021 divulgada no ‘site’ oficial do organismo liderado por Graça Freitas.