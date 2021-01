O número de concelhos em risco extremo devido ao número de casos de covid-19 quase triplicou nos primeiros 12 dias de janeiro, passando de 57 para 155 (mais de metade dos 308 municípios do país), segundo a análise divulgada esta segunda-feira sobre a incidência cumulativa.

Segundo o boletim epidemiológicos da Direção-Geral da Saúde (DGS), 155 concelhos registaram uma taxa de incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 por 100 mil habitantes, entre 30 de dezembro de 2020 e 12 de janeiro.

Concelho Casos p/ 100 mil Risco Abrantes 623 Muito elevado Águeda 1213 Extremamente elevado Aguiar da Beira 4106 Extremamente elevado Alandroal 1222 Extremamente elevado Albergaria-a-Velha 837 Muito elevado Albufeira 1103 Extremamente elevado Alcácer do Sal 2650 Extremamente elevado Alcanena 999 Extremamente elevado Alcobaça 1156 Extremamente elevado Alcochete 1228 Extremamente elevado Alcoutim 602 Muito elevado Alenquer 713 Muito elevado Alfândega da Fé 703 Extremamente elevado Alijó 875 Muito elevado Aljezur 197 Elevado Aljustrel 691 Muito elevado Almada 983 Extremamente elevado Almeida 720 Muito elevado Almeirim 1140 Extremamente elevado Almodôvar 1457 Extremamente elevado Alpiarça 850 Muito elevado Alter do Chão 3886 Extremamente elevado Alvaiázere 1091 Extremamente elevado Alvito 1453 Extremamente elevado Amadora 942 Muito elevado Amarante 987 Extremamente elevado Amares 932 Muito elevado Anadia 1376 Extremamente elevado Angra do Heroísmo 92 Moderado Ansião 1587 Extremamente elevado Arcos de Valdevez 1266 Extremamente elevado Arganil 1562 Extremamente elevado Armamar 1040 Extremamente elevado Arouca 1149 Extremamente elevado Arraiolos 1747 Extremamente elevado Arronches 319 Moderado Arruda dos Vinhos 1071 Extremamente elevado Aveiro 782 Muito elevado Avis 612 Muito elevado Azambuja 638 Muito elevado Baião 651 Muito elevado Barcelos 1315 Extremamente elevado Barrancos 551 Muito elevado Barreiro 917 Muito elevado Batalha 814 Muito elevado Beja 1516 Extremamente elevado Belmonte 985 Extremamente elevado Benavente 1160 Extremamente elevado Bombarral 494 Muito elevado Borba 3325 Extremamente elevado Boticas 2101 Extremamente elevado Braga 1043 Extremamente elevado Bragança 1205 Extremamente elevado Cabeceiras de Basto 896 Muito elevado Cadaval 556 Muito elevado Caldas da Rainha 788 Muito elevado Calheta [R.A. Açores] 63 Moderado Calheta [R.A. Madeira] 175 Elevado Câmara de Lobos 570 Muito elevado Caminha 1606 Extremamente elevado Campo Maior 1156 Extremamente elevado Cantanhede 1162 Extremamente elevado Carrazeda de Ansiães 124 Elevado Carregal do Sal 1294 Extremamente elevado Cartaxo 470 Muito elevado Cascais 821 Muito elevado Castanheira de Pêra 230 Moderado Castelo Branco 933 Muito elevado Castelo de Paiva 602 Muito elevado Castelo de Vide 343 Elevado Castro Daire 1396 Extremamente elevado Castro Marim 561 Muito elevado Castro Verde 532 Muito elevado Celorico da Beira 1400 Extremamente elevado Celorico de Basto 1082 Extremamente elevado Chamusca 620 Muito elevado Chaves 1380 Extremamente elevado Cinfães 652 Muito elevado Coimbra 1037 Extremamente elevado Condeixa-a-Nova 992 Extremamente elevado Constância 794 Muito elevado Coruche 452 Muito elevado Corvo 0 Moderado Covilhã 628 Muito elevado Crato 1502 Extremamente elevado Cuba 5658 Extremamente elevado Elvas 1827 Extremamente elevado Entroncamento 1039 Extremamente elevado Espinho 606 Muito elevado Esposende 1747 Extremamente elevado Estarreja 1204 Extremamente elevado Estremoz 1838 Extremamente elevado Évora 1129 Extremamente elevado Fafe 922 Muito elevado Faro 883 Muito elevado Felgueiras 978 Extremamente elevado Ferreira do Alentejo 931 Muito elevado Ferreira do Zêzere 2463 Extremamente elevado Figueira da Foz 647 Muito elevado Figueira de Castelo Rodrigo 4208 Extremamente elevado Figueiró dos Vinhos 2209 Extremamente elevado Fornos de Algodres 3887 Extremamente elevado Freixo de Espada à Cinta 212 Moderado Fronteira 841 Muito elevado Funchal 196 Elevado Fundão 1298 Extremamente elevado Gavião 1195 Extremamente elevado Góis 2286 Extremamente elevado Golegã 524 Muito elevado Gondomar 912 Muito elevado Gouveia 501 Muito elevado Grândola 622 Muito elevado Guarda 1329 Extremamente elevado Guimarães 1188 Extremamente elevado Horta 83 Moderado Idanha-a-Nova 1691 Extremamente elevado Ílhavo 951 Muito elevado Lagoa 360 Elevado Lagoa [R.A. Açores] 557 Muito elevado Lagos 695 Muito elevado Lajes das Flores 0 Moderado Lajes do Pico 0 Moderado Lamego 1221 Extremamente elevado Leiria 894 Muito elevado Lisboa 1039 Extremamente elevado Loulé 967 Extremamente elevado Loures 1059 Extremamente elevado Lourinhã 518 Muito elevado Lousã 723 Muito elevado Lousada 612 Muito elevado Mação 2266 Extremamente elevado Macedo de Cavaleiros 1460 Extremamente elevado Machico 285 Elevado Madalena 17 Moderado Mafra 1113 Extremamente elevado Maia 622 Muito elevado Mangualde 1594 Extremamente elevado Manteigas 333 Elevado Marco de Canaveses 707 Muito elevado Marinha Grande 867 Muito elevado Marvão 832 Extremamente elevado Matosinhos 755 Muito elevado Mealhada 1476 Extremamente elevado Mêda 4600 Extremamente elevado Melgaço 1013 Extremamente elevado Mértola 2100 Extremamente elevado Mesão Frio 631 Muito elevado Mira 727 Muito elevado Miranda do Corvo 1385 Extremamente elevado Miranda do Douro 3499 Extremamente elevado Mirandela 781 Muito elevado Mogadouro 2479 Extremamente elevado Moimenta da Beira 2403 Extremamente elevado Moita 1032 Extremamente elevado Monção 481 Muito elevado Monchique 39 Moderado Mondim de Basto 907 Muito elevado Monforte 1244 Extremamente elevado Montalegre 1567 Extremamente elevado Montemor-o-Novo 1125 Extremamente elevado Montemor-o-Velho 571 Muito elevado Montijo 785 Muito elevado Mora 2320 Extremamente elevado Mortágua 909 Muito elevado Moura 904 Muito elevado Mourão 1592 Extremamente elevado Murça 696 Muito elevado Murtosa 2422 Extremamente elevado Nazaré 551 Muito elevado Nelas 1387 Extremamente elevado Nisa 3003 Extremamente elevado Nordeste 62 Moderado Óbidos 895 Muito elevado Odemira 344 Elevado Odivelas 1034 Extremamente elevado Oeiras 848 Muito elevado Oleiros 500 Muito elevado Olhão 775 Muito elevado Oliveira de Azeméis 960 Extremamente elevado Oliveira de Frades 1510 Extremamente elevado Oliveira do Bairro 1017 Extremamente elevado Oliveira do Hospital 1096 Extremamente elevado Ourém 1299 Extremamente elevado Ourique 1324 Extremamente elevado Ovar 1207 Extremamente elevado Paços de Ferreira 515 Muito elevado Palmela 1296 Extremamente elevado Pampilhosa da Serra 2205 Extremamente elevado Paredes 741 Muito elevado Paredes de Coura 773 Muito elevado Pedrógão Grande 2317 Extremamente elevado Penacova 1504 Extremamente elevado Penafiel 717 Muito elevado Penalva do Castelo 2178 Extremamente elevado Penamacor 1409 Extremamente elevado Penedono 695 Muito elevado Penela 741 Muito elevado Peniche 1011 Extremamente elevado Peso da Régua 1845 Extremamente elevado Pinhel 2843 Extremamente elevado Pombal 1216 Extremamente elevado Ponta Delgada 261 Elevado Ponta do Sol 198 Moderado Ponte da Barca 1637 Extremamente elevado Ponte de Lima 903 Muito elevado Ponte de Sor 1047 Extremamente elevado Portalegre 591 Muito elevado Portel 1596 Extremamente elevado Portimão 395 Elevado Porto 741 Muito elevado Porto de Mós 1066 Extremamente elevado Porto Moniz 427 Elevado Porto Santo 19 Moderado Póvoa de Lanhoso 1414 Extremamente elevado Póvoa de Varzim 1464 Extremamente elevado Povoação 51 Moderado Proença-a-Nova 206 Moderado Redondo 1086 Extremamente elevado Reguengos de Monsaraz 1538 Extremamente elevado Resende 266 Elevado Ribeira Brava 531 Muito elevado Ribeira de Pena 1313 Extremamente elevado Ribeira Grande 1298 Extremamente elevado Rio Maior 1487 Extremamente elevado Sabrosa 794 Muito elevado Sabugal 1049 Extremamente elevado Salvaterra de Magos 770 Muito elevado Santa Comba Dão 880 Muito elevado Santa Cruz 349 Elevado Santa Cruz da Graciosa 24 Moderado Santa Cruz das Flores 46 Moderado Santa Maria da Feira 1202 Extremamente elevado Santa Marta de Penaguião 1288 Extremamente elevado Santana 149 Moderado Santarém 1036 Extremamente elevado Santiago do Cacém 274 Elevado Santo Tirso 1233 Extremamente elevado São Brás de Alportel 499 Muito elevado São João da Madeira 934 Muito elevado São João da Pesqueira 1502 Extremamente elevado São Pedro do Sul 1188 Extremamente elevado São Roque do Pico 0 Moderado São Vicente 136 Moderado Sardoal 294 Elevado Sátão 1269 Extremamente elevado Seia 931 Muito elevado Seixal 874 Muito elevado Sernancelhe 1186 Extremamente elevado Serpa 489 Muito elevado Sertã 1194 Extremamente elevado Sesimbra 862 Muito elevado Setúbal 1597 Extremamente elevado Sever do Vouga 1341 Extremamente elevado Silves 588 Muito elevado Sines 357 Elevado Sintra 942 Muito elevado Sobral de Monte Agraço 939 Muito elevado Soure 900 Muito elevado Sousel 816 Muito elevado Tábua 2094 Extremamente elevado Tabuaço 978 Extremamente elevado Tarouca 1679 Extremamente elevado Tavira 2218 Extremamente elevado Terras de Bouro 1085 Extremamente elevado Tomar 1219 Extremamente elevado Tondela 1317 Extremamente elevado Torre de Moncorvo 234 Moderado Torres Novas 1214 Extremamente elevado Torres Vedras 1063 Extremamente elevado Trancoso 2028 Extremamente elevado Trofa 862 Muito elevado Vagos 633 Muito elevado Vale de Cambra 872 Muito elevado Valença 805 Muito elevado Valongo 842 Muito elevado Valpaços 1060 Extremamente elevado Velas 59 Moderado Vendas Novas 1653 Extremamente elevado Viana do Alentejo 2779 Extremamente elevado Viana do Castelo 933 Muito elevado Vidigueira 1851 Extremamente elevado Vieira do Minho 988 Extremamente elevado Vila da Praia da Vitória 89 Moderado Vila de Rei 181 Moderado Vila do Bispo 233 Moderado Vila do Conde 1406 Extremamente elevado Vila do Porto 89 Moderado Vila Flor 1208 Extremamente elevado Vila Franca de Xira 1025 Extremamente elevado Vila Franca do Campo 1185 Extremamente elevado Vila Nova da Barquinha 710 Muito elevado Vila Nova de Cerveira 1347 Extremamente elevado Vila Nova de Famalicão 1079 Extremamente elevado Vila Nova de Foz Côa 1030 Extremamente elevado Vila Nova de Gaia 663 Muito elevado Vila Nova de Paiva 1942 Extremamente elevado Vila Nova de Poiares 3228 Extremamente elevado Vila Pouca de Aguiar 736 Muito elevado Vila Real 917 Muito elevado Vila Real de Santo António 848 Muito elevado Vila Velha de Ródão 509 Muito elevado Vila Verde 1307 Extremamente elevado Vila Viçosa 1398 Extremamente elevado Vimioso 1243 Extremamente elevado Vinhais 542 Muito elevado Viseu 1215 Extremamente elevado Vizela 824 Muito elevado Vouzela 1580 Extremamente elevado

No último relatório da DGS, com dados relativos ao período entre 23 de dezembro e 5 de janeiro, havia 57 concelhos com incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 por 100 mil habitantes.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

Com zero casos de infeção estão quatro concelhos, menos três em relação aos dados anteriores: Corvo, Lajes das Flores, Lajes do Pico e São Roque do Pico, nos Açores.

Portugal contabilizou 167 mortes, um novo máximo de óbitos em 24 horas relacionados com a covid-19, e 6.702 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico da DGS, Portugal ultrapassou os nove mil mortos relacionados com a covid-19, desde o início da pandemia, em março de 2020, ao serem contabilizadas 9.028 mortes, e um total de 556.503 infeções pelo vírus SARS-CoV-2.

O boletim revela também que foram ultrapassados os cinco mil internamentos hospitalares por covid-19, encontrando-se 5.165 pessoas internadas, mais 276 do que no domingo, das quais 664 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais 17, dois valores que representam novos máximos da fase pandémica.