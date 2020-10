A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) avançou, esta terça-feira, que Cristiano Ronaldo está infetado com covid-19. O internacional português está "bem, sem sintomas, e em isolamento", assegura a FPF.

Nas redes sociais, são várias as personalidades e familiares que reagiram à notícia da infeção, deixando mensagens de apoio e votos de melhoras. No Twitter, o nome do craque já chegou mesmo a "assunto do momento" a nível mundial.

A notícia tem merecido destaque nos media internacionais: Cristiano Ronaldo é primeira página dos sites dos principais jornais, televisões ou rádios, com natural foco na imprensa desportiva.

"És a minha inspiração": Georgina deixa mensagem de apoio

A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodrigues, publicou uma fotografia no Instagram, onde surge a falar por vídeochamada com o craque internacional, minutos depois de se saber que o português está infetado por Covid-19.

És a minha inspiração", escreveu a espanhola.

Georgina e Cristiano em videochamada

"Deus dá grandes batalhas a grandes guerreiros"

Também a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, utilizou a rede social para transmitir apoio ao filho.

Deus dá grandes batalhas a grandes guerreiros. E é mais uma guerra que irás vencer filho", pode ler-se na mensagem partilhada por Dolores.

Já Katia e Elma Aveiro partilharam imagens de força.