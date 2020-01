A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admite a possibilidade de Portugal importar casos da China do novo coronavírus, mas garante que o país está preparado para conter o vírus.

Em entrevista no Jornal das 8, Graça Freitas revela que já houve "vários telefonemas" para a linha dedicada aos profissionais de saúde com suspeitas de contágio da pneumonia viral, mas os casos "não foram validados".

Estamos preparados para conter o vírus", sublinhou a responsável, acrescentando que também o INEM está já de sobreaviso para a necessidade de transportar, eventualmente, casos suspeitos para hospitais de referência.

A diretora-geral da Saúde referiu ainda que os doentes com sintomas compatíveis com o novo coronavírus - o quadro é semelhante a uma gripe e afeta as vias respiratórias - devem contactar inicialmente os serviços de urgência ou a linha SNS 24 (808 24 24 24).

Graça Freitas explicou também que a mortalidade do novo coronavírus ronda os 4% e que ainda não estão apuradas "as formas exatas de transmissão" da doença, que teve origem num animal.

Sobre as medidas que estão a ser tomadas na China, a diretora-geral da Saúde refere que o país recorda ainda o surto de SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave) - um outro tipo de coronavírus - tendo exportado um grande número de casos por ter notificado as autoridades de saúde tardiamente. "Há uma coisa que é dimensão da epidemia e outra que é a dimensão do medo", referiu, explicando que, neste momento, o principal objetivo a nível global é conter a transmissão da doença.

Recorde-se que França confirmou esta sexta-feira que há duas pessoas no país infetadas com o novo coronavírus, os primeiros dois casos da doença registados na Europa.