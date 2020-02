Duas estudantes de nacionalidade chinesa que estudam no Instituto Politécnico de Bragança (IPB) vão ficar em quarentena quando regressarem à cidade transmontana.

Fonte do IPB disse à TVI24 que as duas estudantes aproveitaram a pausa pedagógica para irem de férias à China e são esperadas na próxima terça-feira em Bragança, sendo que ainda não são conhecidos pormenores sobre o meio de transporte que usarão para chegar do aeroporto onde aterrarem até à capital de distrito transmontana.

Ficarão em instalações disponibilizadas pelo Politénico durante 14 dias e serão diariamente acompanhadas por enfermeiras, seguindo o protocolo da Direção-Geral de Saúde, revelou a mesma fonte.

A quarentena foi decidida pela direção do IPB em conjunto com as autoridades de Saúde, depois de o Politécnico ter sido alertado para o regresso das jovens pelo estabelecimento de ensino frequentado pelas duas estudantes na China.

As jovens não estiveram em Wuhan, o epicentro do surto do novo coronavírus que já levou à morte de mais de 1300 pessoas, segundo o último balanço.