A COVID-19 obrigou a uma mudança repentina do nosso modo de vida. Uma alteração acrescida para os pais obrigados a deixar os trabalhos na sequência do encerramento obrigatório das escolas para poderem ficar com os seus filhos. Como sabemos, nesta pandemia, e tal como já avisou a Direção Geral de Saúde, os avós não são uma opção porque podemos estar a por em risco as suas vidas ao pé de crianças, aparentemente saudáveis, mas já portadora do vírus.

Dito isto, para que possa justificar a sua ausência no trabalho e cuidar dos seus filhos em casa há um formulário da Segurança Social que tem de ser preenchido e enviado à Segurança Social (SS) pelo seu empregador.

VEJA TAMBÉM:

De seguida mostramos o formulário certo, porque o anterior, que tem andado a circular em muitas redes de pais na internet não é o correto. O que tem de preencher tem de ter 4 pontos e não 3 como o que circulou e já foi retirado da página da Segurança Social. Esse era o anterior às medidas tomadas na sequência da COVID.

Siga estes passos:

1 – Preencha formulário da SS Direta - o site tem tido muita procura por isso estão a tentar resolver o problema. Se não conseguir de imediato, não desespere porque vai chegar a sua vez.

Deixamos-lhe aqui o formulário, no caso de não conseguir aceder à SS Direta.

2- O formulário preenchido deve ser enviado à entidade patronal.

3- Aguardar. É a entidade patronal que tem de recolher os formulários de todos os trabalhadores e entregá-los à SS Direta. Esse formulário – de todas as declarações recolhidas ainda não existe, mas a SS refere que deve estar disponível nas próximas horas. Assim também dará tempo para que todos os pais entreguem a declaração.