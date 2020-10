Trinta e quatro pessoas estão infetadas com covid-19 num lar em Alguber, no concelho do Cadaval, existindo mais sete casos relacionados na comunidade, informou esta quinta-feira o presidente deste município do distrito de Lisboa.

José Bernardo Nunes afirmou à TVI que todos os utentes e funcionários da estrutura residencial para pessoas idosas foram testados e que os testes deram resultado positivo em 34 casos, dos quais 23 relativos a utentes e onze referentes a funcionários.

Em declarações à TVI, o autarca de Cadaval referiu que o surto de covid-19 poderá ter tido origem numa festa de aniversário, na qual quatro jovens “contagiaram as mães que trabalhavam no lar”.

Além dos 34 casos positivos no equipamento, existem nove casos de infeção na localidade relacionados com este surto e o autarca admite que possam surgir mais, tendo em conta o número de pessoas que se encontram em vigilância.