O Centro Social de Bairro, em Famalicão, enfrenta um foco de infeção de Covid-19. De acordo com fonte da Câmara Municipal de Famalicão, o surto começou com uma utente do lar de idosos, que testou positivo.

Em declarações à TVI, a mesma fonte adiantou que foram realizados testes pelas autoridades de saúde à restante população idosa do lar e há mais casos positivos, embora ainda não seja possível precisar quantos. Ao todo, o lar do Centro Social de Bairro tem 50 idosos.

A utente infetada foi transportada na terça-feira para o hospital com sintomas de infeção pelo novo coronavírus, tendo sido posteriormente testada para Covid-19 e tendo o resultado dado positivo.

Em Famalicão, havia já um foco de infeção de Covid-19 na Residência Sénior Pratinha em Cavalões, onde 22 utentes e 10 funcionários estão infetados.