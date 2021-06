Num momento em que a região de Lisboa e Vale do Tejo regista cerca de 60% da totalidade de novos casos no país, a Câmara Municipal da capital vai disponibilizar uma série de pontos móveis para complementar o plano de testagem gratuito, que já contempla algumas farmácias.

Em comunicado, a autarquia de Fernando Medina explica que este plano de testagem foi alargado para incluir também pessoas que não têm residência em Lisboa.

Até ao final da semana, pode deslocar-se a um dos dezassete pontos móveis para realizar o teste de despiste do novo coronavírus.

Veja aqui o horário e a data de testagem:

22 de junho (esta terça-feira)

Estação de Sete Rios (8:00 às 11:00)

Mercado da Ajuda (9:00 às 13:00)

Mercado de Benfica (9:00 às 13:00)

Mercado da Ribeira (9:00 às 13:00)

Mercado de Campo de Ourique (9:00 às 13:00)

Alameda Dom Afonso Henriques, junto ao Instituto Superior Técnico (17:00 às 20:00)

23 de junho (quarta-feira)

Estação de Entrecampos, esquina da Rua Eduardo Neves com a Avenida da República (8:00 às 11:00)

Martim Moniz (17:00 às 20:00)

24 de junho (quinta-feira)

Terminal do Campo Grande (8:00 às 11:00)

Largo de São Domingos (17:00 às 20:00)

25 de junho (sexta-feira)

Gare do Oriente, frente ao Centro Comercial Vasco da Gama (8:00 às 11:00)

Jardim Arco do Cego (17:00 às 20:00)

26 de junho (sábado)

Jardim da Parada Campo de Ourique (10:00 às 13:00)

Jardim do Campo Grande, no Caleidoscópio (17:00 às 20:00)

Praça Marques do Pombal, frente à Avenida Duque de Loulé (17:00 às 20:00).

"Casa aberta". Maiores de 50 anos podem recorrer à Cidade Universitária para serem vacinados

Segundo nota da Task-force enviada esta quinta-feira à TVI, o centro de vacinação do Pavilhão 3 da Cidade Universitária, em Lisboa, será reativado no dia 23 de junho por volta das 9:00 horas.

Este centro é constituído por uma equipa de 28 militares dos 3 ramos das Forças Armadas e terá capacidade para administrar cerca de 1200 doses diárias.

O centro irá funcionar na modalidade “casa aberta”, ficando disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes com idade igual ou superior a 50 anos que estejam inscritos no ACeS Lisboa Norte e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses.

A modalidade estará disponível das 09:30 e às 17:30, sete dias por semana.

Qualquer utente que queira informação em tempo real sobre a disponibilidade do centro, poderá consultar o portal salaaberta.