A Madeira registou este domingo o segundo óbito por covid-19 desde 16 de março, revelou hoje o Instituto de Administração da Saúde.

No dia 8 de novembro, pelas 21h:00 horas, faleceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, um doente com covid-19", refere uma nota de imprensa do IASAÚDE.