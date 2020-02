Miguel Sousa Tavares questionou esta segunda-feira no Jornal das 8 o facto de não ser obrigatória a quarentena para os portugueses que regressaram de Wuhan, centro da epidemia do novo coronavírus.

Todos os outros cidadãos foram internados compulsivamente, não sei por que os portugueses hão de ser exceção”, frisou.

Sousa Tavares questionou ainda se Portugal está efetivamente preparado para uma situação grave, perante o exemplo dado em Felgueiras, onde os 90 trabalhadores de uma fábrica que tiveram contacto com o homem que se suspeitou estar infetado com coronavírus foram mandados para casa, tendo o doente ficado cinco horas fechado numa ambulância à espera de ser transportado para o hospital.

O início das primárias nos Estados Unidos e também o "impeachment" foram outros assuntos abordados por Miguel Sousa Tavares: a destituição de Donald Trump será votada na quarta-feira e tudo indica que o presidente se manterá no cargo.

Sousa Tavares recorda as declarações do senador republicano Rand Paul e de um dos advogados de Trump para dizer que os EUA são como uma Venezuela, numa altura em que tudo o que um presidente faça no sentido de ser reeleito e que considere de interesse público é considerado correto.

Falando ainda sobre a forma como o Governo está a tratar as questões do lixo e da água no Algarve, Miguel Sousa Tavares diz que mostram a hipocrisia do Executivo em matéria ambiental.

Destaca que o Governo não quer descer o IVA da eletricidade para não fomentar o consumo excessivo, mas depois importa lixo e não obriga os campos de golfe algarvios a regarem com água dos esgotos, "conforme está previsto na lei".