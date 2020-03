O médico Guilherme Duarte desmente a informação que se tornou viral de que o Ibuprofeno acelera os sintomas do Covid-19. O especialista aconselha os portugueses a não partilharem informações que não sejam provenientes de uma fonte credível.

Temos uma pandemia de desinformação”, garante.

O médico Guilherme Duarte explica que não é necessário medidas extra para os doentes asmáticos, mas lembra que as empresas devem ter especial atenção em afastar os funcionários que pertencem a grupos de risco de cenários onde possam contrair o Covid-19.

O médico Guilherme Duarte explica que é uma medida fundamental no combate à propagação da doença, no entanto, em sempre de ser acompanhada com outras atitudes de contenção.

O médico Guilherme Duarte explicou que caso se detete um infetado num estabelecimento, a zona deve ser limpa cuidadosamente com um detergente comum.

Detergentes que temos em casa funcionam na limpeza do vírus”, lembra.

O médico Guilherme Duarte realçou a importância da dita “etiqueta respiratória”, como uma base a ter em conta nos transportes públicos para evitar qualquer tipo de infeção. O especialista diz ainda que é inteligente procurar espaços em que estejam menos pessoas e evitar a proximidade com cidadãos que aparentem estar doentes.

O médico Guilherme Duarte diz que é necessário perceber-se se a universidade que o jovem frequenta tem, ou não, algum caso de Covid-19. Caso o jovem não tenha estado em contacto com nenhum infetado representa o mesmo risco de contagio que os pais e deve ser recebido com o mesmo tipo de cuidados.