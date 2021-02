O número de doentes até aos 39 anos internados com covid-19 triplicou em apenas um mês, indicou a Direção Geral de Saúde (DGS), esta quarta-feira.

Apesar de as faixas etárias acima dos 70 anos continuarem a ser as mais atingidas pela pandemia, é nos mais jovens que mais se tem feito sentir o agravamento dos números.

De acordo com os dados da DGS, citados pelo JN, em dezembro havia 76 doentes com menos de 40 anos hospitalizados. Atualmente, são 219.

Os números desta faixa etária também cresceram nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), passando de 14 para 32.

Já a percentagem de doentes com mais de 80 anos nas UCI é agora de apenas 2,3%, quando em novembro era de 8,3%.

O número de pessoas nestas unidades críticas está a aumentar sobretudo nas pessoas entre os 30 e os 79 anos.

Segundo os especialistas ouvidos pelo Público e JN, com aumento generalizado do número de infetados, "é natural" que se verifiquem mais doentes jovens do que era normal nas primeiras vagas. Contudo, o diretor do serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Santa Maria, João Ferreira Ribeiro, assinalou como hipótese um possível sinal de rutura dos serviços médicos hospitalares.

