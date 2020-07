A ministra da Saúde, Marta Temido, avançou esta sexta-feira, em conferência de imprensa conjunta com a Direção-Geral de Saúde, que Portugal contabiliza 161 curtos de Covid-19.

O país tem, à data, 27 surtos do novo coronavírus na região Norte, 10 na região Centro, 107 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 5 na região do Alentejo e 12 na região do Algarve.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o risco de transmissibilidade (RT) nacional é atualmente de 1, "tendo subido ligeiramente". O mais elevado RT concentra-se na região Norte (1,12), seguida pela região C

Este valor nacional (um) indica, mais uma vez, que o número de novos casos a cada geração é aproximadamente constante o que mostra a necessidade de continuar a trabalhar”, frisou a ministra.

entro (1,06), pela região de Lisboa e Vale do Tejo (0,98), Alentejo (0,95) e Algarve, cujo risco de contágio se situa em 0,81.

Questionada sobre uma alegada queda do número de testes à Covid-19, Marta Temido destaca "essa análise não é correta e não corresponde à realidade".

Portugal regista esta sexta-feira mais dois mortos e 402 novos casos de infeção por Covid-19, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O total de vítimas mortais sobe, assim, para 1.646, enquanto os casos confirmados são, agora, 45.679.

Lisboa e Vale do Tejo contabiliza, agora, 21.926 infetados, continuando a ser a região onde se regista o maior número de novos casos, 342 nas últimas 24 horas.