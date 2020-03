Isabel da Rocha é portuguesa e vive com a família em Nápoles, Itália. Agora que o país está todo em quarentena Isabel confessou à TVI que sente medo de sair à rua. A portuguesa deu uma entrevista via Skype, no Jornal das 8, esta terça-feira.

Agora sim, sinto medo. No fim de semana nem tanto, mas a partir de segunda-feira o medo apoderou-se", afirmou.

A portuguesa vincou que tudo mudou desde que o governo italiano decretou a quarentena para todo o país. Ainda no fim de semana, contou, as praças estavam cheias de pessoas a apanhar sol e a beber cerveja.

Neste fim de semana, antes de sair o decreto que nos obrigava a ficar em casa e a fechar todas as zonas públicas, (...) foi preocupante ver as pessoas a saírem às 16:00 e 17:00 para irem apanhar sol e beber uma cerveja e encherem as praças de gente. (...) É de uma irresponsabilidade enormíssima."

"Os avisos que foram dados não foram levados a sério. (...) Quando saiu um novo decreto a dizer que todos os cafés e bares iam fechar aí as coisas mudaram de figura", acrescentou

Isabel da Rocha contou que ela e a família permanecem a maior parte do tempo em casa como medida de proteção. "Barricámo-nos em casa, a opção é essa, não há mais nenhuma escapatória a não ser essa de ficarmos em casa", vincou.

Ainda assim, Isabel, que tenta sair todos os dias - "ir à mercearia", "ver pessoas" - mas sempre em passeios muito curtos, está otimista.