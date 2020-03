Há um novo caso suspeito de infeção por Covid-19 em Portugal, o sexto até ao momento e o primeiro de uma mulher, anunciou a Direção-Geral da Saúde nesta quarta-feira.

A doente tem entre 40 e 49 anos, está internada em Lisboa e esteve em Itália.

Os casos suspeitos sobem, agora, para 117.

Há, também, segundo a DGS, "81 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde".

Já nesta quarta-feira, a DGS confirmou um quinto caso, um docente da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) do Porto, onde, aliás, já foram suspensas as aulas.

No total, há seis infetados por Covid-19, cinco homens e uma mulher, quatro dos quais estão internados no Porto e os restantes dois, incluindo a nova paciente, em Lisboa.

Recorde-se que dois dos doentes têm ligações a casos confirmados.