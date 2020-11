O Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, registou um surto de covid-19 que já infetou três médicos, quatro enfermeiros e vários doentes.

Fonte do Sindicato Independente dos Médicos revela que os doentes infetados com o novo coronavírus estavam internados nos Serviços de Cardiotorácica e de Nefrologia.

À TVI, o Sindicato diz-se preocupado com a forma como o Ministério da Saúde tem lidado com as infeções por covid-19 em meio hospitalar, "ocultando os casos e desconsiderando o trabalho dos corajosos profissionais de saúde".

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental nega a existência de um surto no Hospital de Santa Cruz, garantindo que, na semana anterior, dois doentes de diferentes Serviços testaram positivo à covid-19.

Os doentes foram isolados, transferidos para a área covid e estão estáveis", afirma o Centro Hospitalar em nota, sublinhando que não foi detetado "qualquer surto no hospital".

No pedido de esclarecimento, o Centro Hospitalar indica ainda que todos os profissionais dos serviços hospitalares em causa foram avaliados.