Os rostos da pandemia atravessam gerações. Pedro tem dez anos e esteve entre a vida e a morte por causa da covid-19.

Agora, conta à TVI como foi ficar internado durante três semanas no Hospital Dona Estefânia.

No primeiro dia que entrei no hospital, os médicos viram manchas na pele e quando soube que ia dormir no hospital , pensava que ia sair logo no dia a seguir. Mas não saí. Saí três semanas depois", começa por contar o menino de dez anos.