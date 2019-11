O filho informou as autoridades que não tinha notícias dos pais desde domingo.

As vítimas são um homem e uma mulher de 82 e 88 anos, respetivamente.

A TVI apurou junto de fonte da PSP que foi o filho do casal que encontrou os corpos já sem vida, caídos junto à cama.

Dois cadáveres foram encontrados esta quinta-feira numa casa no Cacém, concelho de Sintra. O alerta foi dado às 11:54.

