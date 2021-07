A PSP multou 20 pessoas por ajuntamento na via pública e apreendeu quatro viaturas alteradas durante controlo a corridas ilegais em Abrantes, Santarém.

A operação de fiscalização decorreu na madrugada de domingo, "maioritariamente" no Parque Industrial de Alferrarede, "local onde habitualmente se concentram viaturas e adeptos de tunning", segundo a PSP.

Além das infracões por ajuntamento na via pública, no âmbito da prevenção da covid-19, e das quatro viaturas apreendidas por alterações de características, foram, ainda, registadas três infrações por condução sob efeito de álcool, venda de bebidas alcoólicas em estabelecimento e falta de colete sinalizador.

A operação contou com o apoio da Divisão Policial de Tomar e do Comando Metropolitano de Lisboa.

"A Esquadra de Abrantes continuará atenta a todas as práticas que coloquem em risco a normal circulação rodoviária garantindo a segurança de todos os utentes da via", conclui a PSP, no comunicado divulgado nesta quarta-feira.