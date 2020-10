Maria José Morgado, procuradora-geral adjunta, foi a entrevistada de Miguel Sousa Tavares desta segunda-feira onde falou sobre a corrupção em Portugal. Considerando que "não há estudos fiáveis" sobre a corrupção, a magistrada afirma que este tipo de crime exige "uma abordagem ponderada, não sensacionalista".

Para a procuradora-geral adjunta, em Portugal, "os níveis e os riscos de corrupção são elevados, mas devemos ter a noção que não há nenhum estudo fiável sobre o grau e o nível de penetração de corrupção nas estruturas do Estado".

Maria José Morgado lembrou ainda, no que toca à mediatização dos casos, que "vivemos num país com pouca paciência ao nível da comunicação social para tratar do fenómeno de forma integrada e ponderada, de forma multifacetada, e de forma a percebermos que a corrupção é um fenómeno abrangente".

A procuradora-geral adjunta defende ainda que, para o Ministério Público, "o pior que pode acontecer" são os "julgamentos na praça pública", porque "prejudica a produção da prova e prejudica a equidade do julgamento equitativo".

No entanto, lembra que o Ministério Público é apenas "o titular da ação penal" dos processos e que "o segredo de justiça não se fecha à chave num cofre".

Confessando que escolheu "combater o crime", Maria José Morgado falou ainda das diferenças entre os crimes de sangue e os crimes económicos no que à produção de prova diz respeito.

Por isso, o crime pode ser explicado se "se tiver um conjunto de provas que só explicam um conjunto de acontecimentos por aquela razão, ou seja, pela finalidade de praticar aquele crime, os arguidos estarão em condições de responder com culpa pela prática do crime e, evidentemente, que a condenação é justa. Se houver várias explicações possíveis, evidentemente que ninguém pode ser condenado".

Maria José Morgado disse ainda que é "a favor do bom tratamento para quem contribua para a descoberta da verdade material". Ressalvando que a "delação premiada é um instituto que no nosso sistema não existe", a procuradora-geral adjunta afirmou que é "a favor das sentenças negociadas".

"O que existe [em Portugal] é a dispensa de pena, a suspensão provisória do processo nos casos menos graves, e a acumulação especial da pena em julgamento de acordo com o grau de culpa que vier a ser revelado. Sou a favor das sentenças negociadas, sou a favor da dispensa de pena, ou até mesmo do arquivamento do processo em sede de inquérito se a pessoa prestar informações de boa fé com base em suspeitas razoáveis que venham a produzir prova válida. Ninguém é condenado com uma denúncia anónima. Ninguém é condenado com uma afirmação, tem de haver provas e essas provas têm de ser trazidas por quem conhece por dentro a organização ou a prática dos crimes ou as redes".