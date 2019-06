O Pingo Doce anunciou, esta quarta-feira à tarde, a suspensão de funções de cinco colaboradores alegadamente implicados num esquema de corrupção que envolvia uma empresa de fornecimento de peixe fresco. Em comunicado enviado às redações, a empresa do Grupo Jerónimo Martins confirma as buscas da Polícia Judiciária na plataforma logística da Azambuja.

De acordo com o comunicado, a investigação surgiu depois de denúncias efetuadas pelo próprio Pingo Doce "por suspeitas de prática de crimes de corrupção privada e branqueamento de capitais, envolvendo alguns

dos seus colaboradores e fornecedores".

As alegadas práticas terão sido levados a cabo em benefício próprio dos autores e em grave prejuízo da empresa que, tal como até aqui, se mantém inteiramente disponível para continuar a colaborar com as autoridades no apuramento dos factos", acrescenta o Pingo Doce em comunicado.