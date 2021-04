A Rua da Alegria está com trânsito condicionado desde as 16:38 depois de azulejos da fachada de um prédio terem caído na via pública, revelou fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O alerta foi dado pelas 16:38 para o número 860 daquela artéria do Porto, entre as ruas Latino Coelho e das 12 casas, estando a circulação do trânsito a ser assegurada pela Polícia Municipal do Porto, acrescentou a fonte.

O corte parcial da via deve-se ao facto de ter sido acionada uma escada para os sapadores fazerem o reconhecimento da fachada do prédio de cinco andares e avaliarem se há perigo de queda de mais material, disse.

Da queda dos azulejos não resultou nem feridos nem danos na via pública, desconhecendo a fonte se foram retiradas pessoas do prédio.

No local encontra-se também a Proteção Civil do Porto.

Pelas 17:45, segundo a página da Proteção Civil, encontram-se no local 12 operacionais apoiados por três viaturas.