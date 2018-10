Um acidente que envolveu um automóvel ligeiro e um pesado de transporte de viaturas fez um ferido ligeiro e obrigou ao corte da A28, no sentido Viana do Castelo / Porto.

A informação foi confirmada à TVI24 por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às 11:45 e o pesado de transporte de viaturas circulava sem carga na altura do acidente.

Na origem do corte da via esteve o facto de o camião, de transporte de veículos, ter tombado e impedido a normal circulação do trânsito.

Com seis operacionais e duas viaturas, a corporação mantém-se no local procedendo à limpeza da via, uma vez que também houve derrame de gasóleo.

O trânsito foi cortado na totalidade na A28, na zona da ponte de Leça da Palmeira, no sentido Viana do Castelo / Porto para trabalhos de limpeza.