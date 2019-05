Um homem de 36 anos foi detido por tráfico de droga na União de freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, distrito de Santarém, na passada terça-feira, tendo lhe sido apreendidas 1.400 doses individuais de haxixe, anunciou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, explica que a detenção ocorreu pelas 07:00, na sequência de um mandado de busca e apreensão, emitido pela Autoridade Judiciária.

De acordo com as autoridades, ainda foram apreendidos vários pacotes e objetos relacionado com tráfico de droga e 11.500 euros em dinheiro.

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal da Comarca de Santarém, tendo-lhe sido decretada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.