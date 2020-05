Oito tripulantes portugueses, dois dos quais infetados com o novo coronavírus, estão no navio de cruzeiro Costa Atlântica retido desde janeiro em Nagasaki, no Japão. Paulo Almas é um dos portugueses infetados no navio e falou à TVI24, esta segunda-feira.

O português disse que não tem sintomas, que se encontra bem de saúde, mas que o colega que se encontra infetado passou por dificuldades.

Encontro-me bem de saúde, não tenho sintomas nenhuns. O meu colega já passou por dificuldades, agora está melhor."

Questionado sobre o acompanhamento que os portugueses têm tido, Paulo Almas referiu que lhe é tirada a temperatura e, caso estejam mal, recebem assistência.

O acompanhamento é tirar a temperatura. Caso estejamos mal ligamos um número e vêm-nos dar assistência."

Paulo Almas disse que ainda não existe uma solução para que possam regressar a Portugal. "Ainda não têm solução para nós", vincou.

Dentro do navio estarão 623 pessoas, tendo mais 100 acusado positivo no teste para a Covid-19.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios