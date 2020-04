O Lar Cristo Rei, na Caparica, em Almada, tem 15 utentes e quatro funcionários infetados com Covid-19, e a direção técnica alertou este domingo que a instituição necessita de “pessoas para poder equilibrar o serviço”.

A diretora técnica, Cláudia Louvado, disse este domingo à agência Lusa que o lar privado, no distrito de Setúbal, possui 52 utentes e que 15 estão infetados com o coronavírus.

Segundo a responsável, a instituição tem 11 profissionais ao serviço, incluindo quatro que também testaram positivo à doença, mas continuam a trabalhar com os doentes infetados, “com a devida autorização da delegada de saúde de Almada”.

Cláudia Louvado deu conta de dificuldades “em arranjar pessoal” para cuidar dos utentes.

O que nós precisávamos, neste momento, era de pessoas para poder equilibrar o serviço. Se alguém nos pudesse ajudar para termos voluntários ou profissionais, para nos poderem ajudar na nossa rotina, incluindo um enfermeiro, era muito bem-vindo”, disse.

A diretora sublinhou que quem entra para substituir os profissionais que estão ao serviço “tem de ter o teste da covid-19 negativo”.

Já fizemos os testes a algumas pessoas, estão a aguardar resultados e isto demora dias. E, demorando dias, o cansaço dos profissionais é evidente”, admitiu.

Devido à falta de pessoal, que também atinge a área da saúde, uma vez que a enfermeira da instituição também está infetada e está em casa, “nem toda a rotina do lar está a ser feita a 100%”.

A gerência está a “conseguir angariar pessoas” e a fornecer material para lidar com os utentes infetados, mas aguarda a entrega de mais luvas e máscaras por parte do fornecedor.

“Em termos de equipamentos estamos a aguardar, porque com o feriado [de sexta-feira] e com a Páscoa, compreende-se que houve um pequeno atraso. Neste momento temos os equipamentos todos, não nos falta nada, mas esperamos ansiosamente que, na segunda-feira, já consigamos fazer com que tenhamos mais equipamentos, incluindo os fatos [de proteção] completos. Nós temos uns fatos descartáveis, mas ainda faltam os outros, que são completos e são laváveis”, explicou a diretora técnica.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já provocou mais de 109 mil mortos e infetou quase 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito este domingo pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 504 mortos, mais 34 do que no sábado (+7,2%), e 16.585 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 598 em relação a sexta-feira (+3,7%).

Dos infetados, 1.177 estão internados, 228 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 277 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.