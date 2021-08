Um jovem, com cerca de 24 anos, ficou gravemente ferido ao ser atingido com três golpes de arma branca, junto à zona do tórax, no bairro da Cova da Moura, na Amadora, durante a manhã desta segunda-feira.

Segundo apurou a TVI junto de fonte oficial dos Bombeiros Voluntários da Amadora, há mais duas vítimas, cujos ferimentos foram provocados por uma arma de fogo.

A vítima grave foi transportada ao Hospital Amadora-Sintra.

O alerta ocorreu cerca das 09h00.