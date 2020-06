O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa garantiu, nesta quarta-feira, que o surto de Covid-19 detetado nas suas instalações, com 20 casos positivos entre profissionais de saúde e doentes, está controlado.

O IPO é um hospital aberto à comunidade, a maior parte dos tratamentos são feitos em ambulatório, e a infeção [Covid-19] está na comunidade. O IPO não está imune e, por isso, temos um plano de contigência. Atuámos rapidamente, em conformidade, e temos a situação controlada", assegurou Sandra Gaspar, do Conselho de Administração, em conferência de imprensa.

O SARS-CoV-2 foi detetado na segunda-feira, durante um rastreio de segurança, sendo que os dois profissionais de saúde - um médico e uma assistente operacional - estavam assintomáticos.

Sandra Gaspar explicou que, na sequência dos dois casos positivos, "todos os doentes e profissionais" foram testados, "não só os doentes internados, como os que tiveram alta e estiveram em contacto com os profissionais de saúde infetados em ambulatório".

No total foram confirmados 20 casos positivos, 12 em doentes e oito em profissionais de saúde (três médicos, três enfermeiros e dois assistentes operacionais).

Segundo a diretora do Serviço de Hematologia, a unidade onde foi detetado o vírus, os doentes infetados têm idades entre 28 e os 79 anos.

O IPO explicou, também, que faz parte dos procedimentos transferir os doentes infetados com Covid-19, não porque o hospital não tenha capacidade para tratar esses doentes, mas para que os outros doentes "estejam mais protegidos".

Nesse sentido, os 12 doentes infetados foram transferidos para outras unidades do Serviço Nacional de Saúde, sendo o seu estado de saúde considerado "estável".

Já os doentes do Serviço de Hematologia com resultados negativos "permanecem internados no IPO Lisboa".

Desde março, o IPO Lisboa realizou já 6.000 testes - 2.200 a profissionais de saúde e 3.800 a doentes. Foram contabilizados até ao momento, incluindo o último surto, 72 casos positivos: 24 doentes, 34 profissionais de saúde e 14 prestadores externos.