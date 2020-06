Subiu para 63 o número de casos positivos no Lar da Fundação Maria Inácia Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz, confirmou a autarquia à TVI.

São 17 funcionários e 46 utentes (mais um que na véspera), sendo que apenas três estão internados no Hospital de Évora.

Foram, entretanto, identificados três casos na comunidade na sequência de mais de uma centena de testes, com as autoridades de saúde a fazer, agora, o rastreamento dos contactos.

Desde domingo, seis militares do Exército estão a apoiar o lar. A equipa é composta por um médico, um enfermeiro, um socorrista e três militares provenientes do Centro de Saúde Militar de Évora e do Regimento de Cavalaria n.º 3.

O pedido para apoio logístico, de saúde e avaliação de processo de desinfeção das instalações do lar, foi solicitado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ao Estado-Maior-General das Forças Armadas.