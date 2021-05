Lisboa vai "acelerar o processo de vacinação" contra a covid-19, começando já no próximo dia 6 de junho a vacinar pessoas a partir dos 40 anos, e a 20 de junho a faixa etária dos 30 anos, anunciou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, nesta terça-feira, António Lacerda Sales.

Por ser uma região mais populosa, Lisboa e Vale do Tejo está ligeiramente mais atrasada na vacinação do que outras regiões, tendo 32% da população vacinada com pelo menos uma dose. Na região Centro, por exemplo, há 38% de população vacinada. Assim, haverá uma aceleração no processo de vacinação em Lisboa, começando na faixa dos 40 anos dia 6 de junho e na dos 30 anos a partir de 20 de junho", explicou o governante, na conferência de imprensa de anúncio de novas medidas preventivas para a região de Lisboa.